С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад констатирует, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

"Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, – с сентября 2023 года. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить", – сказала Новосад в эфире телеканала "Прямой". Министр отметила, что в таких школах, которые преимущественно будут обучатся на украинском языке, останется возможность изучать родной язык или литературу, собственно, на своем языке."Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы", – добавила Новосад.