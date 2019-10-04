Боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"3 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия… Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; по два раза неподалеку Водяного и Павлополя - из стрелкового оружия; трижды вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия; вблизи Песков - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Березового - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Каменки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета; неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Луганское, Крымское, Новолуганское, Орехово, Южное, Троицкое, Хутор вильный, Золотое, Попасная.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.