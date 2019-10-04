События

07:30 04.10.2019

Боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб – штаб ООС

2 мин читать
Боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"3 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия… Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; по два раза неподалеку Водяного и Павлополя - из стрелкового оружия; трижды вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;  вблизи Песков - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Березового - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Каменки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета; неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Луганское, Крымское, Новолуганское, Орехово, Южное, Троицкое, Хутор вильный, Золотое, Попасная.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:36 04.10.2019
Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова – ГСЧС

Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова – ГСЧС

08:28 04.10.2019
С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения - Новосад

С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения - Новосад

08:18 04.10.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

07:10 04.10.2019
Рада отклонила ветированный Зеленским закон о принудительной кастрации педофилов

Рада отклонила ветированный Зеленским закон о принудительной кастрации педофилов

06:57 04.10.2019
На выходные в Киеве начнется марафон с участием 17 тыс спортсменов из 58 стран мира - КГГА

На выходные в Киеве начнется марафон с участием 17 тыс спортсменов из 58 стран мира - КГГА

04:44 04.10.2019
В Харькове в тестовом режиме начал работать проект, позволяющий следить онлайн за движением трамваев и троллейбусов

В Харькове в тестовом режиме начал работать проект, позволяющий следить онлайн за движением трамваев и троллейбусов

03:35 04.10.2019
Трамп отозвал экс-посла США в Украине после жалоб на нее своего адвоката Джулиани – газета

Трамп отозвал экс-посла США в Украине после жалоб на нее своего адвоката Джулиани – газета

02:25 04.10.2019
Прокурор Смелянской местной прокуратуры задержан при получении взятки - ГБР

Прокурор Смелянской местной прокуратуры задержан при получении взятки - ГБР

01:23 04.10.2019
В Раде будут дорабатывать закон о Пласте, ветированный президентом Украины

В Раде будут дорабатывать закон о Пласте, ветированный президентом Украины

00:30 04.10.2019
Референдум по вопросу выборов на территории ОРДЛО - это угроза миру, считает нардеп от "Слуги народа"

Референдум по вопросу выборов на территории ОРДЛО - это угроза миру, считает нардеп от "Слуги народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова – ГСЧС

СБУ допросила владельца телеканалов NewsOne и "112.Украина" по статьям о терроризме

Встреча стран "Восточного партнерства" пройдет на следующей неделе в Баку

СНБО возглавил Данилов, прежде занимавший должность замсекретаря

С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

США и КНДР перед переговорами по денуклеаризации проведут встречу в Стокгольме в пятницу

Трамп считает, что может просить помощи других стран в делах о коррупции

Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых вооружений на сумму свыше $39 млн

Глава МИД Украины о деле Шаройко: Завтра будет о чем сообщить

Новый закон об особенностях местного самоуправления Донбасса может обсуждаться только после встречи в нормандском формате - Яременко

Пристайко анонсировал обмен уже на следующей неделе

На заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для рассмотрения ВРУ рекомендован новый состав ЦИК – Клочко

ЕС считает, что пришло время для переговоров со Скопье и Тираной о вступлении

Выпуск нержавеющей стали в мире в I полугодии вырос на 1,9% - ISSF

У Джонсона есть "план Б" по Brexit в случае отказа ЕС от его недавних предложений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА