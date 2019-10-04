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07:10 04.10.2019

Рада отклонила ветированный Зеленским закон о принудительной кастрации педофилов

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Рада отклонила ветированный Зеленским закон о принудительной кастрации педофилов

Верховная Рада отклонила закон, усиливающий ответственность за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

За такое решение проголосовали 238 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, высказав ряд замечаний, ветировал закон о внесении изменений в законодательные акты относительно усиления ответственности за преступления против малолетнего, несовершеннолетнего лица и не достигшегополовой зрелости.

Соответствующий проект закона (№6449) Верховная Рада 8-го созыва в июле 2019 года приняла за основу и в целом.

За изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, как это предусмотрено сейчас, собирались карать также принудительной химической кастрацией.

Принятым законом Рада дополнила Уголовный кодекс статьей 59-1 о принудительной химической кастрации.

Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, целью которых является снижение либидо и сексуальной активности.

Кроме того, усилена уголовная ответственность за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних.

За изнасилование несовершеннолетних собирались карать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, сейчас лишают свободы до 12 лет.

Теги: #рада #законопроект #украина
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