Рада отклонила ветированный Зеленским закон о принудительной кастрации педофилов
Верховная Рада отклонила закон, усиливающий ответственность за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.
За такое решение проголосовали 238 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, высказав ряд замечаний, ветировал закон о внесении изменений в законодательные акты относительно усиления ответственности за преступления против малолетнего, несовершеннолетнего лица и не достигшегополовой зрелости.
Соответствующий проект закона (№6449) Верховная Рада 8-го созыва в июле 2019 года приняла за основу и в целом.
За изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, как это предусмотрено сейчас, собирались карать также принудительной химической кастрацией.
Принятым законом Рада дополнила Уголовный кодекс статьей 59-1 о принудительной химической кастрации.
Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, целью которых является снижение либидо и сексуальной активности.
Кроме того, усилена уголовная ответственность за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних.
За изнасилование несовершеннолетних собирались карать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, сейчас лишают свободы до 12 лет.