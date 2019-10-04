На выходные в Киеве начнется марафон с участием 17 тыс спортсменов из 58 стран мира - КГГА

На выходные в Киеве стартует международный в 10-й Киевский международный марафон (Wizz Air Kyiv City Marathon)с участием 17 тыс спортсменов из 58 стран мира, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"17000 бегунов из 58 стран мира, среди которых призеры многих соревнований и чемпионатов, примут участие в 10-м Киевском международном марафоне (Wizz Air Kyiv City Marathon). В частности, на старт главной дистанции (42,195 км) выйдут 5 элитных бегуний и бегунов, а на дистанции 21 км примет участие самый титулованный отечественный марафонец, неоднократный участник Олимпийских игр Александр Ситковский", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА четверг вечером.

На время проведения мероприятия в центральной части Киева перекроют движение на около 40 улицах и трех мостах: Северном, Гаванском и Патона. Движение начнут перекрывать с вечера пятницы, 4 октября, и завершат вечером 6 октября.

"С 21:00 4 октября до 08:00 6 октября - на проезде Владимирском (от улицы Владимирской до улицы Большой Житомирской, Михайловской), площади Михайловской (от улицы Большой Житомирской до улицы Трехсвятительской), площади Софийской (от улицы Владимирской), улице Малой Житомирской (от переулка Михайловского), улице Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского). С 5:00 5 октября до 08:00 6 октября, с 16:00 до 22:00 6 октября - на улице Трехсвятительской (от улицы Крещатик), улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)", - отметили в КГГА.