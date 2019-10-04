В Харькове в тестовом режиме начал работать проект, позволяющий следить онлайн за движением трамваев и троллейбусов

В Харькове в тестовом режиме начал работать проект "Зупинка" (https://smartarea.info), который позволяет увидеть, где находится трамвай или троллейбус нужного маршрута и через какое время он подъедет на ту или иную остановку.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на проектного менеджера КУ "Офис реформ Харькова" Игоря Дунякова, проект использует данные GPS-датчиков, которые ранее были установлены в подвижном составе наземного горэлектротранспорта, чтобы следить за его перемещением транспорта и управлять.

"На карту нанесли остановки, данные: когда прибывает транспорт, какое количество подвижного состава на маршруте", - цитирует Дунякова пресс-служба.

По его словам, в скором времени на сайте можно будет видеть информацию об изменениях маршрутов общественного транспорта. Если житель Харькова выберет определенный маршрут трамвая или троллейбуса, ему будут приходить уведомления об их движении в случае перекрытий участков дорог.

Кроме того, в планах разработчиков – создать функцию, которая позволит прокладывать маршрут, чтобы пользователь, введя сведения о том, откуда и куда он хочет добраться, мог получить полную информацию о том, на каком виде транспорта это лучше сделать, с какими пересадками и сколько это будет стоить.

По словам Дунякова, уже на десяти остановках общественного электротранспорта с самым большим трафиком (в частности - на Сергиевской площади, Госпроме, возле ст. м. "Университет") установлены QR-коды для перехода на сайт. В дальнейшем планируется повесить QR-коды на всех остановках общественного электротранспорта.