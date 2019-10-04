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00:22 04.10.2019

Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых вооружений на сумму свыше $39 млн

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Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых вооружений на сумму свыше $39 млн

Госдепартамент США дал добро на поставки в Украину противотанковых комплексов Javelin и боеприпасов к ним на общую сумму в $39,2 млн, говорится в заявлении Агентства США по сотрудничеству в области обороны.

"Госдепартамент принял решение одобрить продажу Украине 150 ракет Javelin и соответствующего оборудования и техподдержки на сумму, не превышающую $39,2 млн", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, в четверг Агентство представит соответствующее уведомление в Конгресс США.

В тоже время в заявлении подчеркивается, что "уведомление о потенциальной продаже требуется по закону, и не означает, что это сделка завершена".

В заявлении также напоминают, что власти Украины ранее запрашивали 10 противотанковых комплексов Javelin и 150 ракет к ним. При этом стоимость будущих возможных поставок также покрывает транспортировку груза, вспомогательное оборудование и другие элементы материально-технической поддержки, говорится в заявлении.

Отмечается, что система Javelin поможет Украине укрепить оборонный потенциал для сохранения территориальной целостности страны.

Теги: #сша #вооружение #украина #поставки
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