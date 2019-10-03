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23:59 03.10.2019

Новый закон об особенностях местного самоуправления Донбасса может обсуждаться только после встречи в нормандском формате - Яременко

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Новый закон об особенностях местного самоуправления Донбасса может обсуждаться только после встречи в нормандском формате - Яременко

 Обсуждение проекта нового закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей может быть рассмотрен только после встречи лидеров в нормандском формате, заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, нардеп (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко.

"Если переговоры нашего президента в нормандском формате будут успешны, они дадут нам основания для следующего шага - формирования законодательной базы для мирного процесса. Мы тогда начнем работу над этими законами", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на заседании фракции "Слуга народа" вопрос нового закона, Яременко сообщил, что не обсуждался.

"Если не будет результатов переговоров, то мы не начнем работу над этим законом", - пояснил нардеп.

Теги: #нормандский_формат #украина #яременко
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