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22:38 03.10.2019

На заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для рассмотрения ВРУ рекомендован новый состав ЦИК – Клочко

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 На заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной раде Украины рекомендован новый состав Центральной избирательной комиссии, сообщил глава комитета Андрей Клочко.

"После вечернего пленарного заседания провели заседание Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на котором рассмотрели представление президента Украины В.Зеленского о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии. По результатам рассмотрения, представления кандидатов и их ответов на вопросы народных депутатов, Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины назначить представленных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии", - написал Клочко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Теги: #кандидат #цик #украина #депутат
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