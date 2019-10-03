Путин считает искренним желание Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хватит политического мужества для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Я не знаю, насколько сильнее на сегодняшний день те, кто против урегулирования (на Донбассе), особенно на основе Минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Если у него (Зеленского) хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что "мы видим, конечно, определенные колебания".

"Это вроде бы неизбежно - он (Зеленский) должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - сказал Путин