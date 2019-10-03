События

20:47 03.10.2019

Путин считает искренним желание Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе

1 мин читать
Путин считает искренним желание Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хватит политического мужества для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Я не знаю, насколько сильнее на сегодняшний день те, кто против урегулирования (на Донбассе), особенно на основе Минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Если у него (Зеленского) хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что "мы видим, конечно, определенные колебания".

"Это вроде бы неизбежно - он (Зеленский) должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - сказал Путин

Теги: #зеленский #россия #донбасс #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:21 03.10.2019
Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение

Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение

19:20 03.10.2019
Для выборов на Донбассе нужно полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины

Для выборов на Донбассе нужно полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины

19:01 03.10.2019
Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ – заявление посольства США в Украине

Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ – заявление посольства США в Украине

18:17 03.10.2019
Трамп рекомендовал Китаю и Украине расследовать деятельность Байдена

Трамп рекомендовал Китаю и Украине расследовать деятельность Байдена

18:16 03.10.2019
Зеленский с супругой приняли участие в открытии фотовыставки к годовщине трагедии в Бабьем Яру

Зеленский с супругой приняли участие в открытии фотовыставки к годовщине трагедии в Бабьем Яру

17:26 03.10.2019
Джулиани написал, что Волкер спрашивал в середине июля о возможности его телефонного разговора с Ермаком

Джулиани написал, что Волкер спрашивал в середине июля о возможности его телефонного разговора с Ермаком

13:20 03.10.2019
С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

11:28 03.10.2019
Советник по нацбезопасности вице-президента Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского – газета

Советник по нацбезопасности вице-президента Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского – газета

18:34 02.10.2019
Граждане должны иметь право принимать решения на местном уровне и участвовать в принятии решений общенационального значения - президент

Граждане должны иметь право принимать решения на местном уровне и участвовать в принятии решений общенационального значения - президент

18:32 02.10.2019
Демократы в Конгрессе грозят Белому дому принудительным запросом документов по Трампу и Украине

Демократы в Конгрессе грозят Белому дому принудительным запросом документов по Трампу и Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ допросила владельца телеканалов NewsOne и "112.Украина" по статьям о терроризме

Встреча стран "Восточного партнерства" пройдет на следующей неделе в Баку

СНБО возглавил Данилов, прежде занимавший должность замсекретаря

С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Боевики на Донбассе с полуночи 12 раз обстреляли украинские позиции – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Выпуск нержавеющей стали в мире в I полугодии вырос на 1,9% - ISSF

У Джонсона есть "план Б" по Brexit в случае отказа ЕС от его недавних предложений

Пьяный полицейский в Кировоградской области на авто сбил насмерть велосипедиста, ГБР расследует дело

Минск стал 34-м иностранным городом-партнером Харькова

Боевики с полуночи 21 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС – пресс-центр

Американские конгрессмены в рамках расследования связей Трампа с Украиной начали опрашивать Курта Волкера

МИД Грузии назвал "спекуляцией" сообщения о подготовке Штайнмайером предложений по урегулированию конфликтов в регионе

Во Львове 4 октября начнется отопительный сезон для учреждений образования, культуры и здравоохранения

Украине необходимо стремиться к большей академической мобильности в ЕС – Новосад

ВАКС назначил 15 млн грн залога как меру пресечения экс-нардепу Березкину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА