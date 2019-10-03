Боевики с полуночи 21 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС – пресс-центр

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг 21 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава объединенных сил не было", - говорится в сообщении на странице ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 10 обстрелов позиций объединенных сил.