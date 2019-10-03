Во Львове 4 октября начнется отопительный сезон для учреждений образования, культуры и здравоохранения

Во Львове 4 октября начнут подавать тепло в учреждения образования, культуры и здравоохранения, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Мы будем подавать тепло исключительно по письменным заявкам учреждений. По состоянию на 14:00 к нам поступило 10 заявок от учреждений, но они продолжат поступать и позже, это динамический процесс. Относительно жилых домов, то мы на 100% готовы подавать тепло, сейчас завершается заполнение систем. Решение будет принято в зависимости от погодных условий", - рассказал и.о. директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Александр Одинец.

По данным директора департамента, к отопительному сезону подготовлены 154 котельные, 169 центральных тепловых пунктов и 567 км теплотрасс.

3 октября во Львове зафиксировали резкое снижение температуры: до 7 градусов тепла после 22 градусов тепла в среду. По прогнозам синоптиков, в последующие дни температура воздуха будет снижаться.

Согласно действующим нормативам, подключение жилых домов к отоплению начинается после снижения среднесуточной температуры воздуха ниже отметки в +8 градусов по Цельсию.