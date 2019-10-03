Зеленский с супругой приняли участие в открытии фотовыставки к годовщине трагедии в Бабьем Яру

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской приняли участие в открытии фотовыставки "История сквозь лицо", приуроченной к 78-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

В ходе общения с людьми, спасавшими евреев от нацистского геноцида, рискуя своей жизнью и жизнью своих родных, глава государства сказал: "Я горжусь тем, что сейчас нахожусь среди вас". "Я благодарен вам за все, что вы сделали. Это великий подвиг. И если у меня в жизни будет возможность сделать что-то близкое к этому - я бы этим гордился. Мы благодарны вам, потому что благодаря вам есть мы", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что не знает многих членов своей семьи именно из-за трагедии ХХ века и поблагодарил каждого из тех, кто спасал евреев во время Второй мировой войны, несмотря на угрозу для своей жизни. "Бог гордится вами и каждым украинцем. И не только украинцем - всеми людьми, которые боролись с нацизмом, защищали и защитили мир. И победили", - сказал он.

Проект инициирован Всеукраинским благотворительным фондом "Ради тебя" с целью сохранения памяти о подвиге, совершенном во время Второй мировой войны людьми, которых называют праведниками народов мира.

Супруга президента во время торжественного открытия фотовыставки сказала: "Поступки праведников - это яркое подтверждение толерантности украинского народа и высокий пример его человечности". "Эти люди, рискуя собственной жизнью, спасали порой совершенно незнакомых им людей. Наш долг - сохранить память о них и донести этот урок до будущих поколений", добавила Елена Зеленская.

По данным Института катастрофы и героизма "Яд Вашем" (Израиль), в Украине насчитывалось 2 тыс. 573 праведника народов мира, при этом значительно большее количество героев остаются неизвестными.