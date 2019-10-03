Украине необходимо стремиться к большей академической мобильности в ЕС – Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что Украине необходимо стремиться к большей академической мобильности в Европейский Союз.

"Украина очень редко поддерживала мобильность украинских студентов, преподавателей, и вообще участников образовательного процесса, за границу. Каждый раз мы с министерствами, которые выделяют средства, говорили, что нам нужно подписать такую-то программу, мне говорили: "Так они же уедут и не вернутся". Давайте они сначала поедут, а вернутся или нет, мы посмотрим. Это хорошо, что они поедут", - сказала она на форуме Сетей ЕС и Еврошколы в четверг в Киеве.

Министр отметила, что западные страны не пугает академическая мобильность, так как они воспринимают ее не как "отток мозгов", а как "циркуляцию мозгов".

Новосад подчеркнула, что украинским вузам необходимо нарабатывать партнерство с европейскими университетами.

"Нам необходимо стремиться к большей академической мобильности в ЕС. Нам нужно работать с университетами", - констатировала министр.

Новосад уверена, что государство должно вкладывать средства в мобильность своих людей для развития человеческого капитала.