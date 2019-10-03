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15:08 03.10.2019

Рада поддержала законопроект о сохранении за дезертирами статуса военнослужащих и прекращении им выплат на время следствия

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Рада поддержала законопроект о сохранении за дезертирами статуса военнослужащих и прекращении им выплат на время следствия

 Военнослужащие, которые самовольно оставили место службы, дезертировали или добровольно сдались в плен, не входят в численность Вооруженных сил Украины и других воинских формирований военнослужащих.

Эту норму предусматривает принятый в целом Верховной Радой законопроект №1227 "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе". Такое решение на заседании в четверг поддержали 287 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является унормирование на законодательном уровне вопроса о том, что такие военнослужащие не входят в численность ВСУ и других воинских формирований. Законопроект сохраняет за такими лицами статус военнослужащих на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.

Согласно документу, таким лицам прекращается выплата денежного и других видов обеспечения. Также на них не распространяются социальные гарантии, установленные законодательством для военнослужащих.

Законопроект предусматривает возможность продолжения такими военнослужащими военной службы в случае вынесения судом оправдательного приговора и возобновлении им всех видов обеспечения и соответствующих гарантий социальной защиты.

Теги: #дезертирство #военнослужащие #рада
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