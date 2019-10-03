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13:20 03.10.2019

С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

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С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

 Новый порядок пересечения линии разграничения со временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях вступит в силу 29 октября в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины в четверг.

"В общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения… необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины, или заграничный паспорт, или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица. Относительно соотечественников, не достигших 16-летнего возраста, то им при пересечении линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или проездной документ ребенка", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут этим документом "без боязни пользоваться до окончания срока его действия".

Также уехать из временно оккупированных территорий могут и граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины, но им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий украинское гражданство. Также могут выехать из временно оккупированных территорий и граждане Украины, которые родились на этой территории и не получили свидетельство о рождении украинского образца по этой причине - уезжать они должны с сопровождающим лицом и по ее паспортному документу, а также по документам, подтверждающим факт их рождения.

Пропуск украинцев, выехавших из временно оккупированных территорий для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы.

Пропуск на временно оккупированные территории не достигших 16-летнего возраста граждан Украины будет осуществляться по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов согласно постановлению Кабмина №57 от 27 января 1995 года. Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей не требуется, если ребенок возвращается на временно оккупированные территории в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд.

Гражданам Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, предоставлена возможность въезда на временно оккупированные территории и выезда из нее без сопровождения родителей при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, а также наличия документа, подтверждающего обучение на подконтрольной территории.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

"Госпогранслужба обращается ко всем путешествующим с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и обязательно оформлять для детей паспорта Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов. Просим учесть, что на временно оккупированной территории Луганской области среди местных жителей боевики запускают фейки, что якобы украинские пограничники вообще не будут выпускать детей до 16 лет при наличии свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #порядок #донбасс #пересечение
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