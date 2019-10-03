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13:16 03.10.2019

Боевики на Донбассе с полуночи 12 раз обстреляли украинские позиции – Минобороны

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Боевики на Донбассе с полуночи 12 раз обстреляли украинские позиции – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток, потерь в рядах украинских военнослужащих нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 3 октября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано уже 12 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, которые продолжают сознательно применять минометы различных калибров", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве в четверг.

Так, минометные обстрелы боевики вели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил. Противник целился из минометов калибров 120 и 82-мм по украинским защитникам населенного пункта Луганское, с 82-го - в районе Новолуганское, выпустив в течение часа 16 мин. Обстрелы враг сопровождал огнем из гранатометов различных систем.

Кроме того, ночью и утром боевики вели прицельные обстрелы позиций Объединенных сил из гранатометов и стрелкового вооружения вблизи населенных пунктов Новогнатовка, Водяное, Березовое, Павлополь, Крымское, трижды - вблизи Новотроицкого.

"По имеющейся информации, боевых потерь от начала текущих суток в результате вражеского огня среди наших защитников Украины нет", - подытожили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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