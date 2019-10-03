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12:35 03.10.2019

Германия отмечает 29-летие со дня объединения страны

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Германия отмечает 29-летие со дня объединения страны

В Германии проходят мероприятия в честь празднования 29-й годовщины со дня объединения ФРГ и ГДР в 1990 году, пишет в четверг газета Bild.

В ФРГ День германского единства является национальным праздником и нерабочим днем. В городах по всей стране организованы торжественные мероприятия.

Так, в Берлине мероприятия организованы в центре города: на площади перед зданием Рейхстага и перед Бранденбургскими воротами, а также на Улице 17 июня. Там выступят не только представители различных общественных движений, но и многочисленные певцы и музыканты.

Ожидается, что позднее в четверг с речью выступит канцлер Ангела Меркель, которая прибыла для этого в город Киль на севере страны.

Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, где расположен город, Даниель Гюнтер заявил, что на праздновании ожидается около полумиллиона человек.

Девизом предстоящего выступления канцлера стала фраза - "Мужество объединяет", которая призывает вспомнить о тех людях, которые смогли разрушить Берлинскую стену.

Ранее - 27 сентября - канцлер ФРГ уже затрагивала тему мужества немцев во время своей речи в Тюрингском ландтаге в городе Эрфурте.

"Я хочу пожелать всем, кто будет праздновать 3 октября в этом году: давайте продолжим быть смелыми! Давайте продолжим быть готовыми к действию!" - сказала Меркель.

В скором времени в Германии начинает работу специальная комиссия, которая будет заниматься вопросами определения различий между качеством жизни на востоке и западе страны. Ее работа продлится почти год: с 9 ноября 2019 года (30 лет со дня падения стены) до следующего дня германского единства 3 октября 2020 года (30 лет со дня объединения).

Официально объединение страны произошло 3 октября 1990 года, когда ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. При этом новое государство не создавалось, а на присоединенных территориях была введена в действие Конституция ФРГ 1949 года. На территории бывшей ГДР были созданы пять новых земель, а объединенный Берлин получил статус город-земля.

Теги: #германия
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