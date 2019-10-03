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12:16 03.10.2019

Порошенко в четверг не явился на допрос в ГБР

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Порошенко в четверг не явился на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Пётр Порошенко не пришел в четверг на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он вызывался в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.

"Порошенко не пришёл на допрос в четверг", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, пятый президент был вызван для проведения следственных действий в уголовном производстве относительно возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием поддельных документов.

Как сообщалось, ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины экс-президентом Украины Порошенко.

"Следователи ГБР проверят информацию об организации экс-президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Вышеуказанное дело касается поездки Порошенко на Мальдивские острова.

Теги: #гбр #порошенко
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