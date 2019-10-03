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11:05 03.10.2019

САП ходатайствует о применении Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога

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САП ходатайствует о применении Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили бывшему народному депутату Украины 8 созыва Максиму Микитасю (группа "Воля народа") ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

"В четверг, 3 октябрем 2019, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ вручено ходатайство о применении меры пресечения бывшему народному депутату Украины 8 созыва Максиму Микитасю, который подозревается в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением", - сообщает пресс-служба САП на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что прокуроры САП настаивают на применении к Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

Как сообщалось, 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю.

"2 октября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения чужим имуществом. Действия лица квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Решается вопрос об избрании экс-нардепу меры пресечения", – сообщила пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

Отмечается, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Теги: #набу #сап #микитась
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