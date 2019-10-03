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08:55 03.10.2019

Оккупационные власти Крыма продолжают незаконно призывать крымчан на службу в Вооруженные силы РФ

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Оккупационные власти Крыма продолжают незаконно призывать крымчан на службу в Вооруженные силы РФ

На временно оккупированной территории Автономной республики Крым (АРК), в нарушение международных норм, проходит незаконная призывная компания, за уклонение от службы в РФ на крымчан открываются уголовные производства и выносятся приговора. Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в Вооруженные силы РФ.

"Этой весной на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, в очередной раз прошла незаконная призывная компания, по итогам которой 3400 крымчан отправились служить в вооружённые силы РФ. При этом, с начала года, оккупационными "правоохранительными органами" было открыто около 20 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. В 17 делах уже вынесены обвинительные приговора", – сообщается на Телеграм-канале прокуратуры АРК.

Отмечается, что с 2015 по 2019 года в Крыму незаконно призвали на военную службу более 18,8 тыс. жителей. Российские правоохранители открыли 73 уголовных производства, в 67 производствах уже вынесены приговора за уклонение от военной службы.

"1 октября 2019 года стартовал осенний призыв на военную службу, таким образом, оккупационная власть, Невзирая на грубое нарушение норм Женевское конвенции IV, продолжает совершать военные преступления, заставляя жителей оккупированного полуострова служит в армии РФ", – сказано в сообщении.

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в ВС РФ по ч.1 ст.438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Прокуратура полуострова обращается к пострадавшим от действий оккупационных властей с предложением сообщить о нарушении прав анонимно или через официальный сайт прокуратуры: по номерам телефонов +38 (044) 596 73 57; +38 (096) 700 1600 и telegram, viber, whatsapp по этому номеру; скайп связь GP ARK; сотрудники прокуратуры АР Крым осуществляют приём граждан с понедельника по пятницу по адресу г. Киев, ул.Деловая, 24 и г.Херсон, ул.Кременчугская, 69.

Теги: #крым #рф #дела #призыв
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