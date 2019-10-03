События

08:25 03.10.2019

В медицинских учреждениях на Буковине находятся 44 человека, которые отравились в ресторанах области

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В медицинских учреждениях на Буковине находятся 44 человека, которые отравились в ресторанах области

Состоянием на утро четверга в медицинских учреждениях Черновицкой области с диагнозом пищевое отравление находятся 44 человека, из них 13 детей, которые употребляли пищу в ресторанах Путильского и Сторожинецкого районов области, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"3 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 13 человек (из них 4 ребенка), которые 29 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск Сторожинецкого района", – говорится в сводке на сайте в четверг утром.

Кроме того, состоянием на утро четверга в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 31 человек (из них 9 детей), принимавших пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в пгт Путила.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #черновицкая #отравление
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