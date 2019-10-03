События

07:28 03.10.2019

Один боец ВСУ ранен с начала среды в результате 40 обстрелов на Донбассе

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Один боец ВСУ ранен с начала среды в результате 40 обстрелов на Донбассе

За среду и ночь четверга боевики 40 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего получил ранения украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной в четверг утром на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов позиций ООС: трижды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов; дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета; неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 17 обстрелов украинских позиций: неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцевого - из ручного противотанкового гранатомета; дважды вблизи Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Золотого - из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Кряковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Хутора Вольного - из миномета калибра 82-мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" они совершили 7 обстрелов позиций ООС: неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета; трижды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Березовой из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела украинских позиций: неподалеку Луганского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм и станковой противотанкового гранатомета; дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – отметили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка
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