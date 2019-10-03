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06:43 03.10.2019

Помпео после постановления ВТО допустил возможность введения США тарифов на сыр и вино из ЕС

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Помпео после постановления ВТО допустил возможность введения США тарифов на сыр и вино из ЕС

Власти США в связи с постановлением Всемирной торговой организации (ВТО) о возможности для Вашингтона вводить пошлины на европейские товары могут применить подобные меры против вина и сыров из ЕС, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Да, это возможно", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос итальянского телевидения.

ВТО разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Финальное решение ВТО, обнародованное в среду, открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа, отмечал Dow Jones.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. Ранее ВТО признала незаконными субсидии Штатов для Boeing, и в первом полугодии следующего года должна вынести решение относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

После решения ВТО в среду представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям.

В свою очередь Ассоциация промышленников и предпринимателей ЕС BusinessEurope выступила против использования торговых тарифов как орудия решения спора между авиационными отраслями США и Европы.

"Даже если США в соответствии с решением ВТО могут на законных основаниях вводить тарифы на импорт ЕС, это только усугубит напряженность между двумя основными мировыми торговыми блоками", - отметил в своем заявлении генеральный директор ассоциации Маркус Бейрер.

Теги: #продовольствие #сша #ес #пошлины
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