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04:45 03.10.2019

Шокин: Дело по компании, где работал сын бывшего вице-президента США, было прекращено из-за страха перед Вашингтоном

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Шокин: Дело по компании, где работал сын бывшего вице-президента США, было прекращено из-за страха перед Вашингтоном

Отставной генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Бурисма", членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер - под давлением со стороны Соединенных Штатов, сообщил телеканал Fox News.

Шохин, говорится в сообщении, вначале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "г-н Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам г-на Шокина, означало, что надо ничего не делать".

В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Записи Джулиани, отмечает телеканал, были в минувшую среду переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

Как сообщалось, демократы в американском конгрессе инициировали расследование, целью которого является принятие решение об объявлении импичмента.

Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой президент США просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына Джо Байдена - который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей и дискредитации соперника на выборах. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом, причастны к коррупции и нарушениям в Украине.

Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грессли направили в адрес генпрокурора Уильяма Барра письмо с призывом расследовать возможные связи между Демократической партией и Украиной в контексте президентских выборов 2016 года, сообщило издание The Hill.

"Минюсту еще предстоит проинформировать Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование по поводу связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборной кампанией (кандидата от демократов - ИФ) Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии... подобные подозрения заслуживают должного и внимательного изучения", - говорится в письме сенаторов.

Теги: #расследование #сша #украина #компания
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