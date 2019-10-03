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03:36 03.10.2019

Новые предложения Джонсона по Brexit содержат "спорные моменты" – Юнкер

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Новые предложения Джонсона по Brexit содержат "спорные моменты" – Юнкер

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер отметил "положительные сдвиги" в новых предложениях Лондона по Brexit, однако подчеркнул, что в них все еще существуют "спорные моменты", сообщили в среду западные СМИ.

"Председатель отметил, что по-прежнему существуют некоторые спорные моменты, которые потребуют дальнейшей работы в ближайшие дни, особенно в отношении управления страховочным планом ("бэкстопом")", - цитируют СМИ заявление офиса Юнкера.

Юнкер выразил обеспокоенность по поводу предлагаемого Лондоном таможенного режима, направленного на то, чтобы избежать проверок на границе между Северной Ирландией и Ирландией.

Председатель ЕК подтвердил позицию ЕС, что любая альтернатива "бэкстопу" должна в конечном итоге достичь того же результата, что и "бэкстоп", в частности обеспечить "предотвращение жесткой границы, сохранение сотрудничества между Севером и Югом и экономики всего острова, а также защиту единого рынка ЕС и места Ирландии в нем"

Однако в заявлении отмечается, что "Юнкер приветствовал решимость премьер-министра Джонсона двигать вперед переговоры" и "добиться прогресса в достижении соглашения" и признал "положительные сдвиги" в новом плане по Brexit.

Ранее в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit.

В этом документе премьер излагает свое видение того, каким образом можно было бы избежать так называемого страховочного соглашения по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Джонсон считает, что именно разногласия по этой теме в первую очередь мешают Лондону и ЕС договориться по условиям Brexit.

Премьер, в частности, призвал найти решение проблемы, которое бы не нарушало соглашение об урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Он предлагает продумать меры, при котором Ирландия и Северная Ирландия будут единым пространством для движения товаров, в том числе сельхозпродукции. При этом Северная Ирландия, как и остальные части Великобритании, выйдет из таможенного союза ЕС. Предложения Джонсона также оставляют возможность для властей Северной Ирландии предложить дополнительные меры по регулированию движения товаров на острове Ирландия.

Ранее Джонсон предупреждал, что это финальные его предложения по Brexit, и если по ним не удастся договориться, то он будет ориентироваться на вывод Великобритании из ЕС 31 октября - без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.

Страховочный план или "бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

Теги: #великобритания #ес #реакция #брексит
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