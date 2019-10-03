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01:32 03.10.2019

Северная Корея подтвердила, что провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки

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Северная Корея подтвердила, что провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки

Пхеньян заявил в четверг, что успешно испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки.

"Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Японского моря успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Букгыксон-3" с подлодки", - сообщает ЦТАК.

Через испытательный запуск научно обоснованно и технически подтверждены главнейшие тактические технические показатели баллистической ракеты, говорится в сообщении.

Отмечается, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

"Успешный испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Букгыксон-3" с подлодки, проведенный на этот раз, является значительным успехом, открывшим новую фазу в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии самостоятельной военной мощи страны", - сообщает ЦТАК.

2 октября южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.

Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил серьезную озабоченность, заявив, что Пхеньян мог испытать в среду баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок.

Предполагалось что это ракеты типа" Букгыксон ". Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты, запущенные КНДР, пролетели 450 км на максимальной высоте 910 км.

Северная Корея проводила подобные запуски десять раз за последние месяцы.

Нынешний запуск произошел на следующий день после того, как первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе.

Обе стороны будут иметь "предварительный контакт" в пятницу, а переговоры на рабочем уровне пройдут на следующий день, заявил он, не раскрыв место проведения.

Госдепартамент США также подтвердил, что обе стороны планируют "встретиться в течение следующей недели".

Теги: #ракета #кндр #запуск
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