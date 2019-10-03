События

00:58 03.10.2019

Во Львовской области женщину приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство

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Во Львовской области женщину приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство

Жительницу Сокальского района приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Как указано в сообщении, речь идет о тройном убийстве, совершенном в декабре 2015 года – тогда в одном из частных домов в селе Тяглив Сокальского района обнаружили тела 28-летней женщины и ее 8-летней дочки. В соседнем доме полиция также обнаружила тело 70-летней женщины.

Как выяснилось во время следствия, обвиняемая убила женщину и ее дочь во время совместного распития спиртных напитков.

На следующий день женщина вернулась на место убийства, чтобы убедиться, что жертвы погибли. В это время ее увидела соседка убитых, которую подсудимая также убила.

В результате судебного рассмотрения подсудимую признали виновной в умышленном убийстве двоих человек и убийстве с целью скрыть другое преступление и приговорили к пожизненному заключению.

Теги: #львовская #приговор #убийство
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