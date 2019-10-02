"БелАЗ" проводит работу по пролонгации приостановки действия пошлины на ж/д колеса "Интерпайпа"

Производитель транспортного оборудования "БелАЗ Холдинг" (Беларусь) занимается вопросом дальнейшей приостановки действия пошлин на железнодорожные колеса производства трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп".

Как сообщил генеральный директор "БелАЗ-Холдинга" Петр Пархомчик на состоявшейся в Киеве в среду пресс-конференции в рамках подписания соглашения о сотрудничестве двух компаний, введение Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) антидемпинговой пошлины на поставки ж/д колес из Украины привело к их значительному дефициту на рынке ЕврАЗес, а также стремительному росту цен на этот товар. Рост спроса на ж/д вагоны увеличил нехватку колес.

"Нами была подана соответствующая заявка (на отмену действия пошлин - ИФ). Но для решения этого вопроса нам понадобилось чуть более года. Решение было принято, оно - положительное. И пошлина отменена пока на 1 год. Наша компания проводит дальнейшую работу, и мы надеемся и уверены, что повторно отстоим наше право на приобретение колес на Украине", - сказал топ-менеджер, добавив, что в этом вопросе находят поддержку коллег из Казахстана, которые также нуждаются в ж/д колесах.

Пархомчик признал, что Беларусь допустила ошибку, когда согласовала документ в ЕЭК о введении пошлин на ж/д колеса "Интерпайпа" - в обмен на обещание российской стороны об обеспечении колесами под производственную программу "БелАЗа", которое не было выполнено.

"Мы осознали, что допустили ошибку. У нас было обязательство российской стороны, что проблем с обеспечением наших заводов ж/д колесами не будет. И наши министры в ЕЭК согласовали документ. И (затем) мы включили задний ход. И белорусская сторона не даст согласие (на возобновление действия пошлин - ИФ). Думаю, эта норма будет отменена и не будет действовать в ближайшие годы", - выразил уверенность гендиректор.

При этом он уточнил, что потребность Беларуси в ж/д колесах составляет 80-100 тыс. штук, Белорусские железные дороги готовы приобретать 60 тыс. единиц.

"Сегодня есть спрос на вагоны, и не только на постсоветском пространстве - мы сейчас прорабатываем контракт на поставку в Украину. Будет поставлена первая партия зерновозов частному заказчику. На следующий год обсуждается цифра более 1000 единиц", - констатировал Пархомчик.

В свою очередь генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе отметил, что компания готова обеспечить все запросы "БелАЗа". По его словам, ж/д колеса поставляются по ценам, превышающим стоимость аналогичной продукции российских производителей, а также колес некоторых китайских компаний на российском рынке.

"Поэтому обвинение нас в демпинге странно. Если в середине следующего года ЕЭК примет позитивное решение по пошлинам и продолжит тот режим, который есть сегодня в приостановке пошлины, то мы будем продолжать поставки партнерам. Но это все непредсказуемо", - сказал Храйбе.

Как сообщалось, коллегия ЕЭК по итогам повторного антидемпингового расследования, инициированного АО "Выксунский металлургический завод" и ОАО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат", в марте 2018 года приняла решение повысить антидемпинговую пошлину на украинские стальные цельнокатаные колеса до 34,22% с 4,75% от таможенной стоимости, которая была объявлена в конце 2015 года. Это привело к острому дефициту колес на рынке ЕврАЗес. С жалобами обратились компании "БелАЗ" и Казахстанская железная дорога. Летом 2019 года ЕЭК приняла решение о приостановке антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на поставки ж/д колес из Украины. Это позволило заключить соглашение между ТКК "Интерпайп" и "БелАЗ Холдинг" (Беларусь) о стратегическом партнерстве, которое предусматривает расширение сотрудничества между компаниями в сфере поставки железнодорожных колес в 2019-2020 гг. Компании планируют нарастить объемы поставки ж/д колес из Украины в Беларусь до 6 тыс. штук в 2019 году и 20 тыс. штук в 2020 году.

"Интерпайп" - международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В 2018 году "Интерпайп" реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В группе работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ - Холдинг" специализируется на выпуске карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности.

Предприятие основано в 1948 году. За всю историю Белорусским автомобильным заводом разработано более 550 модификаций карьерных самосвалов грузоподъемностью от 27 до 450 тонн, выпущено свыше 160 тысяч единиц карьерных самосвалов, которые поставлялись более чем в 80 стран мира