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21:37 02.10.2019

НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепа Микитася в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн

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НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепа Микитася в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему народному депутату Верховной Рады.

"2 октября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения чужим имуществом. Действия лица квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Решается вопрос об избрании экснардепу меры пресечения", – сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.

Как сообщил источник агентства, дело открыто в отношении экс-нардепа VIII созыва (группа "Воля народа"), бизнесмена Максима Микитася.

"Следствие установило, что экснардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экскомандующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Теги: #нардеп #набу #нацгвардия
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