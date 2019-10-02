В Киеве и Харькове проходят акции "Нет капитуляции!"

В Киеве на Майдане Независимости и Харькове на пл.Свободы проходят акции "Нет капитуляции!", участники которой протестуют против договоренностей, достигнутых в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник и планов руководства Украины реализовать т.н. формулу Штайнмайера.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в акции принимают участие как активисты политических партий и общественных организаций ("ВО "Свобода", "Демократична сокира", "Национальный корпус", "Традиции и порядок" и др), так и внепартийные харьковчане. Люди держат плакаты "Нет капитуляции!", "Ненаказанное зло возвращается", "Почем нынче Украина?" и др.

Участники акции выступают в режиме "свободный микрофон". Часть из них настроена радикально. По их мнению, достигнутые в Минске договоренности могут привести либо к дальнейшей оккупации Украины, либо к гражданской войне. Они требуют импичмента президента Владимира Зеленского. Другие выступают за полный разрыв дипломатических отношений с РФ, против предоставления особого статуса оккупированным территориям, против амнистии боевиков и за проведение выборов на территории ОРДЛО только после их полной деоккупации.

"Мы требуем ни при каких условиях не допустить предоставления "особого статуса к оккупированным территориям ни по т.н формуле Штайнмайера, ни путем внесения изменения в законодательство Украины, привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал Украинскую державу, работал на оккупационную администрацию, принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления", - заявил глава ХОО "ВО "Свобода" Игорь Швайка.

Глава Харьковской организации "Демократичной сокири" Никита Соловьев подчеркнул, что прежде всего власть должна обнародовать полный текст договоренностей, подписанных во вторник в Минске

"Первое наше требование - опубликовать полный текст соглашений, подписанных в рамках Минской переговорной группы Кучмой от имени Украины. Второе наше ключевое требование - никаких отклонений от норм действующего законодательства. И третье. Мы считаем недопустимым протаскивание Через Верховную раду, которая стала безумным принтером и перестала быть местом для дискуссий, любые изменения в законодательстве, которые поставят под угрозу суверенитет Украины и ее территориальную целостность", - сказал Соловьев.

По оценкам полиции, в акции принимает участие около 300 человек. Порядок обеспечивает 40 правоохранителей.

В Киеве на Майдане Независимости в среду вечером проходит акция с аналогичным названием, организованная ОО "Справа громад".

На главной площади Украины собралось несколько сотен человек с флагами Украины. Они заявляют, что выступают против достижения мира по "сценарию Кремля" и навязывания Украине "русского мира", что, по их мнению, может произойти в результате реализации договоренностей, достигнутых в Минске и готовящихся на утверждение лидерами стран "нормандского формата".

После митинга на Майдане они проследовали на улицу Банковую к Офису президента Украины.