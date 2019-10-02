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20:32 02.10.2019

НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепу Ищенко в причинении ущерба филиалу "Укрзализныци" в размере 20 млн грн

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НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепу Ищенко в причинении ущерба филиалу "Укрзализныци" в размере 20 млн грн

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" экс-народному депутату Валерию Ищенко.

"2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили 3 лицам о подозрении в причинении ущерба в размере 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" (с декабря 2015 года - филиал АО "Укрзализныця",) и покушении на завладение еще 44 млн грн в этом же ГП", - сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что речь идет об екс-народном депутате, его финансовом советнике, екс-внештатном советнике главы Администрации президента Украины в 2015 - 2016 гг.

Как сообщил источник агентству "Интефакс-Украина", подозрение вручено бывшему нардепу Валерию Ищенко (член депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко").

Местонахождение двух последних лиц не установлено, о подозрении они извещены в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, общее количество участников преступления возросло до 10 человек.

Так, по версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился с действующему на то время нардепу с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по завышенным вдвое ценам. Нардеп согласился оказать содействие своими финансовыми ресурсами и деловыми связями. Кроме того, к совершению преступления приобщился помощник нардепа, выполняя его поручения относительно финансов и консультируя других участников схемы.

Нардеп также обратился к екс-внештатному советнику главы АП, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач" для обеспечения побед на торгах и заключения договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по версии следствия, "Укрзализныце" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

Теги: #нардеп #набу #укрзализныця
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