Чиновники устроили перестрелку в афганской провинции Баглан

Один человек погиб и два получили ранения в результате конфликта двух чиновников в афганской провинции Баглан.

"В среду около 18:30 между заместителем председателя совета провинции Баглан и командиром местной полиции города Пули-Хумри (административный центр провинции) произошло вооружённое столкновение. В результате убит брат командира полиции. Командир полиции и заместитель председателя совета провинции получили ранения", - сообщил начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

По его словам, в Баглан направлена специальная комиссия, возглавляемая одним из заместителей министра внутренних дел. Она будет выяснять обстоятельства произошедшего.