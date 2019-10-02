Замглавы Минэкоэнерго может стать экс-нардеп Рябчин

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины может стать экс-народный депутат ("ВО "Батькивщина") Алексей Рябчин.

В Верховной Раде прошлого созыва Рябчин был главой подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

В списке "Батькивщины" на внеочередных выборах он шел под №32, таким образом, не сумев пройти в парламент IX созыва, поскольку по партийным спискам "Батькивщина" получила 24 мандата.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №854 от 29 сентября изменил предельное количество заместителей главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, увеличив его с пяти до восьми человек.

Объединенное Министерство энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года возглавил руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель, который с 2006-го по 2014 годы занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

Правительство 29 сентября назначило замглавы Минэкоэнерго исполнительного директора общественной организации "Центр экологических инициатив "Экодия" Ирину Ставчук.

В настоящее время кандидатами на должность замминистра являются руководитель ряда ветроэнергетических проектов Виталий Шубин, заместитель главы и проектный менеджер офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Константин Чижик и исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ) Роман Опимах, который также подал заявку на должность главы Госгеонедр.