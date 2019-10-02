Прокуратура уведомила о подозрении в завладении государственным помещением на Банковой адвокату, задержан бывший нардеп

Столичная прокуратура сообщила о подозрении в присвоении мошенническим путем государственного помещения на ул.Банковая (где находится здание Офиса президента Украины) адвокату, также был задержан бывший народный депутат.

"Столичной прокуратурой сообщено о подозрении адвокату, задержанному 1 октября 2019 года при попытке незаконно продать помещение на ул. Банковой, что является объектом государственной формы собственности стоимостью почти 5 млн грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в среду.

Сейчас задержанному уведомлено о подозрении по ч.4 ст.190 УК (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах) и ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 (незаконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также принимаются меры по установлению других участников преступления.

Позже пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Фейсбуке написала, что был задержан бывший нардеп.

"Задержан не только адвокат, но и бывший народный депутат Украины 4 и 5 созывов", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 1 октября сотрудники прокуратуры Киева и Службы безопасности Украины задержали адвоката, который мошенническим путем завладел государственным помещением на ул. Банковая (где находится здание Офиса президента Украины) и пытался его продать.

По информации прокуратуры, расследование установило, что злоумышленники, используя анкетные данные умершей еще в 2002 году женщины, на основании поддельных документов осуществили регистрацию права собственности на объект недвижимости, который находится на балансе Государственного управления делами и является госсобственностью.

Стоимость объекта, как подчеркивают в прокуратуре, составляет 5 млн грн, а с 2003 года этот объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".

Злоумышленник пытался продать указанное помещение арендаторам за $130 тис.