События

18:30 02.10.2019

Полиция и ГБР обыскивают ряд предприятий ОПК в Житомире и Киеве

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Полиция и ГБР обыскивают ряд предприятий ОПК в Житомире и Киеве

В среду, 2 октября, на территории городов Житомир и Киев работники Национальной полиции Украины и Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) с участием спецподразделения КОРД проводят ряд санкционированных обысков.

"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике. Сумма ущерба устанавливается", - сообщает в среду вечером пресс-служба Нацполиции Украины.

Каких-либо подробностей в ведомстве не сообщили.

Теги: #гбр #опк #полиция #обыски
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