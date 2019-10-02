Полиция и ГБР обыскивают ряд предприятий ОПК в Житомире и Киеве

В среду, 2 октября, на территории городов Житомир и Киев работники Национальной полиции Украины и Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) с участием спецподразделения КОРД проводят ряд санкционированных обысков.

"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике. Сумма ущерба устанавливается", - сообщает в среду вечером пресс-служба Нацполиции Украины.

Каких-либо подробностей в ведомстве не сообщили.