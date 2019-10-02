Работники "Пивденкомбанка" подозреваются в завладении свыше $38 млн, их имущество арестовано

В рамках уголовного производства, которое расследуется Главным следственным управлением СБУ, 26 сентября ответственных должностных лиц ПАО "КБ "Пивденкомбанк" уведомили о подозрении в завладении денежными средствами в сумме более $38 млн, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"По версии следствия, вышеуказанные должностные лица подписали соглашения поручительства по обязательствам (кредитам) оффшорных компаний, а также выполнили эти соглашения путем списания в свою пользу денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах в банковском учреждении в Республике Австрия. Таким образом, они подозреваются в завладении денежными средствами в сумме более $38 млн", - говорится в обнародованной в среду информации.

Работники банка были уведомлены в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

"Имущество подозреваемых арестовано по решению суда", - добавили в Генпрокуратуре.