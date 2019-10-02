Рада приняла закон, который должен разгрузить Большую палату Верховной суда

Верховная Рада определила случаи, когда не передаются в Большую палату Верховного суда дела, в которых участники обжалуют судебные решения на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№1026) о внесении изменений в некоторые законодательные акты во втором чтении и в целом поддержал 271 народный депутат на пленарном заседании парламента в среду.

Согласно закону, дело подлежит передаче на рассмотрение Большой палаты, когда участник дела обжалует судебное решение на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции, за исключением случая, когда участник принимал участие рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанции и не заявлял о нарушении правил предметной или субъектной юрисдикции.

Второе исключение – если участник дела, который обжалует судебное решение, не обосновал нарушение судом правил предметной или субъектной юрисдикции наличием судебных решений Верховного Суда в составе коллегии судей другого кассационного суда в деле с аналогичным основанием и предметом иска в подобных правоотношениях.

Еще одно исключение – если Большая палата Верховного Суда уже излагала в своем постановлении вывод по вопросу предметной или субъектной юрисдикции спора в подобных правоотношениях.

"То есть мы решаем вопрос разгрузки Большой палаты Верховного Суда, потому что сейчас так происходит, что некоторые стороны используют эту возможность, чтобы затянуть рассмотрение дела", - сказал заместитель главы комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа").

"Мы урегулируем вопрос возвращения дел после апелляционного и кассационного рассмотрения и устанавливаем унифицированные правила для трех кодексов – Хозяйственного процессуального, Гражданского процессуального и Кодекса административного судопроизводства. Устанавливаем единый срок – 15 дней после завершения рассмотрения дела", - сообщил он.