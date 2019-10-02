Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершится раньше запланированного срока - Криклий

Строительство сооружений на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом завершится раньше запланированного срока, а также будет сэкономлено около 30-35% выделенных средств.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия, который находится с рабочим визитом в Николаевской и Херсонской областях.

"Сроки, которые были поставлены президентом Украины Владимиром Зеленским, можно было выполнить, только предоставив функцию заказчика этого объекта "Укрзализныци". Кроме того, что мы быстрее, чем было предусмотрено графиком, выполним строительство режимных и сервисных частей, мы еще дополнительно сэкономим, примерно, 30-35%, поскольку начальные цены, которые были заложены в тендере, по данным правоохранительных органов, имели признаки фиктивности. Такое решение нам позволяет сэкономить деньги и осуществить все вовремя", - цитирует пресс-служба главу Мининфраструктуры.

Криклий рассчитывает, что временные сооружения на КПВВ будут построены "уже через месяц или чуть больше".

Как сообщалось, строительство КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" входило в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированного Крыму, утвержденный правительством 28 марта 2018 года. Согласно этому плану, к концу третьего квартала 2018 года должны были быть оснащены КПВВ на админгранице с Крымом, а до 1 января 2019 года – должны были быть созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг. Ответственными за выполнение этих пунктов плана указаны Мининфраструктуры, Минфин, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) и Херсонская областная государственная администрация.

Министерство инфраструктуры 25 июня 2019 года сообщило, что планирует уже в августе текущего года объявить соответствующие тендерные процедуры по определению подрядчика для строительства КПВВ "Чонгар".

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля поручил новому главе Херсонской облгосадминистрации Юрию Гусеву до конца 2019 года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".