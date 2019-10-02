События

17:16 02.10.2019

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершится раньше запланированного срока - Криклий

2 мин читать
Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершится раньше запланированного срока - Криклий

Строительство сооружений на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом завершится раньше запланированного срока, а также будет сэкономлено около 30-35% выделенных средств.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия, который находится с рабочим визитом в Николаевской и Херсонской областях.

"Сроки, которые были поставлены президентом Украины Владимиром Зеленским, можно было выполнить, только предоставив функцию заказчика этого объекта "Укрзализныци". Кроме того, что мы быстрее, чем было предусмотрено графиком, выполним строительство режимных и сервисных частей, мы еще дополнительно сэкономим, примерно, 30-35%, поскольку начальные цены, которые были заложены в тендере, по данным правоохранительных органов, имели признаки фиктивности. Такое решение нам позволяет сэкономить деньги и осуществить все вовремя", - цитирует пресс-служба главу Мининфраструктуры.

Криклий рассчитывает, что временные сооружения на КПВВ будут построены "уже через месяц или чуть больше".

Как сообщалось, строительство КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" входило в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированного Крыму, утвержденный правительством 28 марта 2018 года. Согласно этому плану, к концу третьего квартала 2018 года должны были быть оснащены КПВВ на админгранице с Крымом, а до 1 января 2019 года – должны были быть созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг. Ответственными за выполнение этих пунктов плана указаны Мининфраструктуры, Минфин, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) и Херсонская областная государственная администрация.

Министерство инфраструктуры 25 июня 2019 года сообщило, что планирует уже в августе текущего года объявить соответствующие тендерные процедуры по определению подрядчика для строительства КПВВ "Чонгар".

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля поручил новому главе Херсонской облгосадминистрации Юрию Гусеву до конца 2019 года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Теги: #крым #криклий #кпвв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 30.09.2019
Попытка вербовки украинца для шпионажа в пользу РФ оказалась безуспешной

Попытка вербовки украинца для шпионажа в пользу РФ оказалась безуспешной

15:03 29.09.2019
Министр инфраструктуры Криклий: О восстановлении прямого сообщения с Крымом речь не идет

Министр инфраструктуры Криклий: О восстановлении прямого сообщения с Крымом речь не идет

11:06 29.09.2019
Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

10:47 29.09.2019
Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

18:25 27.09.2019
В Крыму проходят обыски у активиста Аметова, полиция АРК открыла дело

В Крыму проходят обыски у активиста Аметова, полиция АРК открыла дело

02:23 26.09.2019
Зеленский считает, что донес Трампу позицию, что Крым – неотъемлемая часть Украины

Зеленский считает, что донес Трампу позицию, что Крым – неотъемлемая часть Украины

13:45 25.09.2019
Суд в Киеве заочно приговорил крымского судью за госизмену к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Суд в Киеве заочно приговорил крымского судью за госизмену к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества

11:33 25.09.2019
Капитан судна "Mriya", поставлявшего топливо для ЧФ РФ, уведомлен о подозрении в нарушении порядка въезда/выезда с оккупированного Крыма

Капитан судна "Mriya", поставлявшего топливо для ЧФ РФ, уведомлен о подозрении в нарушении порядка въезда/выезда с оккупированного Крыма

06:47 23.09.2019
КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

10:34 21.09.2019
КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В случае несоблюдения договоренностей о разведении войск на Донбассе, украинские военнослужащие будут действовать адекватно – Минобороны

Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов - источник

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

Во дворе дома жителя Прикарпатья взорвались две гранаты, никто не пострадал - полиция

Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

В случае несоблюдения договоренностей о разведении войск на Донбассе, украинские военнослужащие будут действовать адекватно – Минобороны

Рада приняла закон, который должен разгрузить Большую палату Верховной суда

Система электронного документообмена между госорганами начала работу - Дубилет

Том Круз во Львове встретился с Садовым и хочет увидеть Карпаты

В Одессе вручили сертификаты на квартиры всем освобожденным морякам - омбудсмен

Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов - источник

В Сумах жители перекрыли железную дорогу, протестуя против отмены ряда остановок

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине к пятнице

Боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе с полуночи – Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА