Система электронного документообмена между госорганами начала работу - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что система электронного документообмена между государственными органами и министерствами начала работу, он рассчитывает, что в течение 1-2 месяцев бумажный документообмен будет сведен к минимуму.

"Система, позволяющая не пользоваться традиционной бумажной формой, работает. Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мигом, полностью на нее не перейдут", - сказал Дубилет в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что с этой недели в правительстве начали подводить еженедельную статистику и работать с каждым органом, генерирующим бумажные документы, по отдельности.

"Думаю, постепенно в течение 1-2 месяцев сведем бумажный документообмен, за исключением секретных, к минимуму", - добавил министр.