События

15:47 02.10.2019

Том Круз во Львове встретился с Садовым и хочет увидеть Карпаты

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Американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз в среду посещает Львов, где встретился с городским головой Андреем Садовым и его супругой Екатериной Кит-Садовой.

"Том Круз во Львове, значит, будет кино. P.S. Львовское метро не нашел, поэтому пришел к нам на балкон", - написал Садовый на своей странице в Фейсбуке.

По информации сайта Львоского горсовета, мэр подарил актеру памятную монету короля Даниила Галицкого и книгу об истории авторства Сергея Плохия.

Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова: "Спасибо за то, что приняли нас в своем прекрасном городе. Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна!".

В свою очередь, Садовый отметил, что Украине нужно продвижение.

"Сегодня Том Круз увидел Львов, увидит и другие локации в городе. А после - хочет узнать наши Карпаты", - сообщил мэр.

По информации СМИ, в среду американский актер посетил Одессу.

30 сентября Том Круз встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, по приглашению которого и прибыл в Киев.

Кроме того, 1 октября актер встречался в Киеве с братьями Кличко.

Теги: #львов #круз
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