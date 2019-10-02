События

15:43 02.10.2019

В Одессе вручили сертификаты на квартиры всем освобожденным морякам - омбудсмен

1 мин читать
В Одессе вручили сертификаты на квартиры всем освобожденным морякам - омбудсмен

Церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры всем 24 морякам, освобожденным 7 сентября, прошла в одесской гостинице Il Decameron в среду, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, перед вручением сертификатов прошла презентация квартир, которые расположены в одесской новостройке с налаженной инфраструктурой. "Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента Украины Владимира Зеленского", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что всем освобожденным удерживавшимся в РФ 24 украинским морякам уже куплены квартиры и они будут проживать в одном доме.

Теги: #жилье #омбудсмен #денисова #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 01.10.2019
Денисова и супруга осужденного в Беларуси журналиста Шаройко обсудили дальнейшие шаги для его возращения в Украину

Денисова и супруга осужденного в Беларуси журналиста Шаройко обсудили дальнейшие шаги для его возращения в Украину

16:42 24.09.2019
Число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось за последние годы с 30 до 190 – омбудсмен

Число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось за последние годы с 30 до 190 – омбудсмен

03:45 24.09.2019
В РФ и аннексированном Крыму продолжают оставаться 113 украинцев

В РФ и аннексированном Крыму продолжают оставаться 113 украинцев

19:28 23.09.2019
Украинский независимый морской профсоюз призвал ОБСЕ реализовать свой мандат на море в связи с агрессией РФ

Украинский независимый морской профсоюз призвал ОБСЕ реализовать свой мандат на море в связи с агрессией РФ

19:02 18.09.2019
Зеленский пообещал переселенцам-участникам АТО представить через месяц программу обеспечения их жильем – глава общественного движения

Зеленский пообещал переселенцам-участникам АТО представить через месяц программу обеспечения их жильем – глава общественного движения

17:31 18.09.2019
Президент намерен инициировать учреждение омбудсмена по земле

Президент намерен инициировать учреждение омбудсмена по земле

14:55 17.09.2019
Всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель – замглавы ОП

Всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель – замглавы ОП

14:39 17.09.2019
Денисова: Законопроект "О переходном правосудии" - важный шаг в реализации стратегии по решению конфликта на Донбассе

Денисова: Законопроект "О переходном правосудии" - важный шаг в реализации стратегии по решению конфликта на Донбассе

10:29 14.09.2019
Почти все освобожденные из РФ украинские моряки в субботу вернутся в Одессу – омбудсмен

Почти все освобожденные из РФ украинские моряки в субботу вернутся в Одессу – омбудсмен

13:27 12.09.2019
Денисова сообщила о передаче украинской стороне 54 граждан, находившихся в тюрьмах ОРЛО

Денисова сообщила о передаче украинской стороне 54 граждан, находившихся в тюрьмах ОРЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов - источник

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

Во дворе дома жителя Прикарпатья взорвались две гранаты, никто не пострадал - полиция

Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

Хозсуд Киева повторно перенес на неделю рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Система электронного документообмена между госорганами начала работу - Дубилет

Том Круз во Львове встретился с Садовым и хочет увидеть Карпаты

Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов - источник

В Сумах жители перекрыли железную дорогу, протестуя против отмены ряда остановок

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине к пятнице

Боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе с полуночи – Минобороны

В Раде ждут главу МИД и начальника Генштаба

Суд разрешил Генпрокуратуре получить в СНБО документы о выдаче паспортов иностранных государств жителям запада Украины и оккупированной части Донбасса

Хасиды организовано покидают Умань – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА