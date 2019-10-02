В Одессе вручили сертификаты на квартиры всем освобожденным морякам - омбудсмен

Церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры всем 24 морякам, освобожденным 7 сентября, прошла в одесской гостинице Il Decameron в среду, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, перед вручением сертификатов прошла презентация квартир, которые расположены в одесской новостройке с налаженной инфраструктурой. "Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента Украины Владимира Зеленского", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что всем освобожденным удерживавшимся в РФ 24 украинским морякам уже куплены квартиры и они будут проживать в одном доме.