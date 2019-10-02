События

14:45 02.10.2019

Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов - источник

1 мин читать
Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов - источник

Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Генпрокуратуре.

"Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов", - сказал собеседник агентства в среду.

При этом он не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

Как известно, для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

Теги: #гпу #порошенко #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:42 02.10.2019
Порошенко не видит "четкого понимания" у нынешней власти Украины последствий реализации "формулы Штайнмайера"

Порошенко не видит "четкого понимания" у нынешней власти Украины последствий реализации "формулы Штайнмайера"

15:10 01.10.2019
Порошенко не получал сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября

Порошенко не получал сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября

12:37 01.10.2019
Порошенко не пришел в КНИИСЭ для прохождения полиграфа

Порошенко не пришел в КНИИСЭ для прохождения полиграфа

19:17 30.09.2019
Порошенко назначил награду до 3 млн грн за предоставление достоверной информации о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Гонтаревой

Порошенко назначил награду до 3 млн грн за предоставление достоверной информации о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Гонтаревой

13:06 28.09.2019
Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

10:22 28.09.2019
Порошенко высоко оценивает вклад Волкера в укрепление стратегического партнерства Украины и США

Порошенко высоко оценивает вклад Волкера в укрепление стратегического партнерства Украины и США

16:26 27.09.2019
НАБУ допросило Порошенко 23 сентября – Холодницкий

НАБУ допросило Порошенко 23 сентября – Холодницкий

15:14 27.09.2019
Экс-нардеп Жеваго заочно уведомлен о подозрении в выводе более 2,5 млрд грн из банка "Финансы и кредит"

Экс-нардеп Жеваго заочно уведомлен о подозрении в выводе более 2,5 млрд грн из банка "Финансы и кредит"

11:50 27.09.2019
Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе - он за границей

Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе - он за границей

18:39 26.09.2019
Без позиции канцлера Германии и президента Франции санкции против России были бы невозможны - Петр Порошенко

Без позиции канцлера Германии и президента Франции санкции против России были бы невозможны - Петр Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

Во дворе дома жителя Прикарпатья взорвались две гранаты, никто не пострадал - полиция

Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

Хозсуд Киева повторно перенес на неделю рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

С полуночи боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сумах жители перекрыли железную дорогу, протестуя против отмены ряда остановок

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине к пятнице

Боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе с полуночи – Минобороны

В Раде ждут главу МИД и начальника Генштаба

Суд разрешил Генпрокуратуре получить в СНБО документы о выдаче паспортов иностранных государств жителям запада Украины и оккупированной части Донбасса

Хасиды организовано покидают Умань – полиция

Во дворе дома жителя Прикарпатья взорвались две гранаты, никто не пострадал - полиция

В Ровенской области остаются в больнице 12 человек после отравления кондитерскими изделиями

Правоохранители ликвидировали иностранца, который стрелял в КОРД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА