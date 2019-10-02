Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов - источник

Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Генпрокуратуре.

"Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов", - сказал собеседник агентства в среду.

При этом он не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

Как известно, для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.