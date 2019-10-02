В Сумах жители перекрыли железную дорогу, протестуя против отмены ряда остановок

В Сумах местные жители перекрыли железнодорожные пути и остановили пригородный поезд, протестуя против отмены части остановок якобы в ответ на накопившуюся задолженность местных властей в части компенсации льгот на проезд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области во вторник.

"Около десятка сумчан, по их словам, обеспокоенных отменой дополнительных железнодорожных остановок на территории областного центра, вышли на железнодорожные пути. В результате машинист пассажирского поезда пригородного сообщения "Сумы-Смородино" вынужден был остановить движение поезда… По словам участников конфликта, остановки отменены якобы из-за задолженности, возникшей у местных властей перед "Укрзализныцей" в части компенсации льгот за проезд пенсионеров", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали руководитель Главного управления Национальной полиции в Сумской области, сотрудники Управления превентивной деятельности, патрульной полиции. Пообщавшись с гражданами и машинистом, полицейские оперативно урегулировали конфликтную ситуацию. Машинист открыл двери вагонов, граждане зашла внутрь, освободив путь, после чего поезд мог продолжить свое движение дальше.

"Сейчас на месте происшествия работает полиция. Опрашиваются свидетели и участники происшествия, выясняются причины и обстоятельства временного блокирования движения поезда. Начата проверка обоснованности и законности отмены дополнительных остановок, а также причины возникновения задолженности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - рассказали в полиции.