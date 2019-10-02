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14:08 02.10.2019

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

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Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

 Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), обязывает руководство Офиса президента Украины подавать электронные декларации, а также сокращает государственное финансирование политических партий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий президентский законопроект (№1029) во втором чтении и в целом поддержали 237 народных депутатов на пленарном заседании Рады в среду.

Руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров (ст. 5 закона о предотвращении коррупции).

Таким образом, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

В законе прописаны требования и ограничения для претендентов на должность главы Нацагентства. Его будут назначать на 4 года, один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава Агентства сможет назначить себе трех заместителей.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Со вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при Агентстве.

В течение двух месяцев Кабинет министров должен будет обеспечить проведение конкурса по отбору главы НАПК. При этом в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности главы НАПК.

Большое количество изменений предлагается внести в закон о предотвращении коррупции. Его действие хотят распространить на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и увольняет глава государства, а также на должности патронатной службы согласно закону о государственной службе и на помощников судей.

Законом будет сокращено ежегодное государственное финансирование партий с 0,02 до 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов.

Предусматривается также, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе. Сейчас финансирование получают партии, преодолевшие 2% порог.

Теги: #напк #декларации #рада
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