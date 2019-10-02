События

13:34 02.10.2019

Боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе с полуночи – Минобороны

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Незаконные вооруженные формирования шесть раз открывали огонь с начала текущих суток по состоянию на 12.30, при этом воздержавшись от применения запрещенного вооружения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины в среду.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь с нашей стороны нет. Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - говорится в сводке.

Согласно сообщению,  два обстрела пришлись на луганское направление, четыре – на донецкое. Боевики использовали ручные противотанковые, подствольные и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

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Интерфакс-Украина
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