Боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе с полуночи – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования шесть раз открывали огонь с начала текущих суток по состоянию на 12.30, при этом воздержавшись от применения запрещенного вооружения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины в среду.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь с нашей стороны нет. Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - говорится в сводке.

Согласно сообщению, два обстрела пришлись на луганское направление, четыре – на донецкое. Боевики использовали ручные противотанковые, подствольные и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.