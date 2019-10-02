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12:49 02.10.2019

В Раде ждут главу МИД и начальника Генштаба

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В Раде ждут главу МИД и начальника Генштаба

Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" в Верховной Раде просят пригласить министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и начальника Генерального штаба Руслана Хомчака на вечернее пленарное заседание в среду.

"Позиция двух фракций - "Европейская солидарность" и "Голос"… Мы требуем сегодня в 16 часов прийти в Верховную Раду министра иностранных дел Пристайко и руководителя Генерального штаба Хомчака с тем, чтобы озвучить позицию соответствующих органов власти относительно конкретных действий, которые происходят на востоке Украины", - заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин с трибуны парламента на пленарном заседании в среду.

"Я выступаю от имени трех фракций – "Голос", ""Европейская солидарность" и "Батькивщина". Во время перерыва мы согласовывали совместное предложение к президенту Украины лично, непосредственно донести депутатскому корпусу и общественности свои позиции относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - заявил он.

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заметил, что как у Верховной Рады, так и у ведомств есть свои рабочие планы. Он пообещал передать просьбу о приглашении Пристайко и Хомчака и отметил, что отчет возможен после согласования рабочих планов Рады и соответствующих органов власти.

Теги: #формула_штайнмайера #генштаб #рада #мид
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