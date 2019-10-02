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11:10 02.10.2019

Хасиды организовано покидают Умань – полиция

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Хасиды организовано покидают Умань – полиция

 Паломники-хасиды, отпраздновавшие Новый Год по иудейскому календарю (Рош-ха-Шана) в Умани Черкасской области, организовано выезжают из города, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области в среду.

"По состоянию на 10 часов утра из Умани выехало более восьми тысяч паломников. Как сообщалось ранее, в этом году на празднование Рош-ха-Шана приехали около 27 тысяч паломников из 8 стран мира. Публичный порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий в Умани обеспечивают более 550 полицейских из 12 областей Украины", - сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

За весь период массовых мероприятий в местах паломничества полиция зафиксировала 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств, среди которых незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кража и грабеж. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не допущено. Правоохранители продолжают нести службу в местах паломничества по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Теги: #хасиды #умань
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