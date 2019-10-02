События

11:08 02.10.2019

Во дворе дома жителя Прикарпатья взорвались две гранаты, никто не пострадал - полиция

1 мин читать
Во дворе дома жителя Прикарпатья взорвались две гранаты, никто не пострадал - полиция

Полиция Ивано-Франковской области устанавливает личности злоумышленников, которые в ночь на среду бросили гранаты во двор дома 50-летнего жителя г.Калуш.

Как сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в среду, правоохранители установили, что две взорвавшиеся гранаты РГД-5 повредили фасад дома.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #взрыв #ивано_франковская_область #гранаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:50 29.09.2019
В Сумах от взрыва в производственном цеху пострадали восемь человек

В Сумах от взрыва в производственном цеху пострадали восемь человек

16:00 28.09.2019
Полиция подтвердила информацию о 10 пострадавших в результате взрыва на заводе в Суммах

Полиция подтвердила информацию о 10 пострадавших в результате взрыва на заводе в Суммах

13:36 11.09.2019
Несколько снарядов взорвались на технической территории артскладов в Калиновке из-за горящей травы

Несколько снарядов взорвались на технической территории артскладов в Калиновке из-за горящей травы

08:13 11.09.2019
В Киевской области подозреваемый во время задержания бросал гранаты в полицейских

В Киевской области подозреваемый во время задержания бросал гранаты в полицейских

10:46 05.09.2019
В Житомирской области мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны - полиция

В Житомирской области мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны - полиция

14:38 04.09.2019
В Донецке взорвалась шахта

В Донецке взорвалась шахта

08:09 03.09.2019
Число жертв взрыва в Кабуле в понедельник превысило 15 человек – власти

Число жертв взрыва в Кабуле в понедельник превысило 15 человек – власти

23:08 02.09.2019
Пять человек погибли и 50 ранено в результате взрыва в Кабуле

Пять человек погибли и 50 ранено в результате взрыва в Кабуле

21:57 02.09.2019
Взрыв прогремел в элитном районе Кабула, где проживают иностранные специалисты

Взрыв прогремел в элитном районе Кабула, где проживают иностранные специалисты

10:14 02.09.2019
В Харьковской области от разрыва неизвестного взрывного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы

В Харьковской области от разрыва неизвестного взрывного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

Хозсуд Киева повторно перенес на неделю рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

С полуночи боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

Один боец ВСУ ранен с начала понедельника в результате 21 обстрела на Донбассе

Порошенко назначил награду до 3 млн грн за предоставление достоверной информации о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Гонтаревой

ПОСЛЕДНЕЕ

Хасиды организовано покидают Умань – полиция

В Ровенской области остаются в больнице 12 человек после отравления кондитерскими изделиями

Правоохранители ликвидировали иностранца, который стрелял в КОРД

В Черновицкой области отравились на свадьбе 19 человек, из них 4 ребенка

С украинской стороны завершаются работы по восстановлению разрушенной части моста - СЦКК

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В центре Киева 5 октября ограничат движения транспорта из-за открытия фестиваля театров и кукол

Спецпредставитель США по Украине Волкер предстанет перед Конгрессом в четверг, слушания экс-посла США на Украине Йованович перенесены на 11 октября

В суд направлено дело против виновника ДТП под Волоховым Яром, в результате которого погибли 3 человека

Киберполиция прекратила деятельность сервиса по продаже аккаунтов для массовой рассылки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА