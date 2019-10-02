Во дворе дома жителя Прикарпатья взорвались две гранаты, никто не пострадал - полиция

Полиция Ивано-Франковской области устанавливает личности злоумышленников, которые в ночь на среду бросили гранаты во двор дома 50-летнего жителя г.Калуш.

Как сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в среду, правоохранители установили, что две взорвавшиеся гранаты РГД-5 повредили фасад дома.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.