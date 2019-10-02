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08:49 02.10.2019

Правоохранители ликвидировали иностранца, который стрелял в КОРД

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Полицейские в ходе спецоперации ликвидировали злоумышленника, который стрелял в правоохранителей, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции в Киеве.

"В ходе задержания правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, огнестрельные ранения получили двое сотрудников Корда. Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - рассказали в полиции.

Происшествие случилось утром в среду, 02 октября, в с. Хотяновка Киевской области.

"Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, в строительный вагончик, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в них из двух пистолетов:

"В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - сообщил Крищенко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Теги: #киев #ранения #украина #полиция #иностранец
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