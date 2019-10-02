В Черновицкой области отравились на свадьбе 19 человек, из них 4 ребенка

В лечебные учреждения в Черновицкой области с признаками пищевого отравления попали 19 человек, из них 4 ребенка, которые 29-30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в одном из местных ресторанов, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"01 октября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 19 человек, из них 4 ребенка, которые 29-30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в пгт Путила. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.